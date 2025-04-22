الذهب يحطم حاجز 3500 دولار لأول مرة في تاريخه.. تعرف على أسعاره بالسوق المصرية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، حيث تجاوزت لأول مرة مستوى 3500 دولارًا للأونصة، اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مما أثّر سلبًا على شهية المخاطرة ودفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن المعدني.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 3493.41 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3500.05 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 2.3% لتصل إلى 3502.40 دولاراً.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في شركة “كي سي إم تريد”، إن “المستثمرين يتجنبون الأصول الأمريكية وسط مخاوف بشأن التعريفات الجمركية ودراما ترامب-باول، مما أبقى الذهب في وضع مثالي للاستفادة من ضعف الدولار”.

وجدد ترامب، الاثنين، مطالبته بخفض فوري لأسعار الفائدة، محذّرًا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤًا، منتقدًا موقف باول بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتضح آثار التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب.

وشهدت الأسواق الآسيوية تذبذبًا في الأداء عقب عمليات بيع مكثّفة للأصول الأمريكية أدت إلى ضعف “وول ستريت” وانخفاض قيمة الدولار.

واتهمت الصين، الاثنين، واشنطن بإساءة استخدام التعريفات الجمركية، محذّرة الدول الأخرى من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع نطاقًا على حسابها.

وأضاف واترر “لا يزال هناك احتمال لتراجع الأسعار نظرًا للارتفاع السريع الذي شهدناه هذا الشهر، لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المشترين سيظلون مهتمين بالذهب في حال حدوث تراجع، حيث تستمر حالة عدم اليقين الاقتصادي كموضوع رئيسي في السوق”.

يُنظر إلى الذهب على أنه أصل آمن وسط الشكوك الاقتصادية، وقد ارتفع بنسبة 33% تقريبًا منذ بداية العام. ومع ذلك، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للذهب عند 79 إلى أن المعدن يعد في وضع شراء مفرط.

أسعار الذهب في مصر اليوم

في مصر، شهدت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة استقرارًا نسبيًا دون احتساب المصنعية، حيث سجّلت أسعار البيع والشراء اختلافًا طفيفًا بين الأعيرة المختلفة.

وبلغ سعر عيار 24، وهو الأعلى جودة في السوق، 5714 جنيه للبيع و5657 جنيه للشراء. وفي المرتبة التالية، سجّل عيار 22 سعر 5238 جنيه للبيع و5186 جنيه للشراء، (الدولار يعادل 51 جنيه مصري).

أما عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا وشعبية بين المشترين، فقد بلغ سعره 5000 جنيه للبيع و4950 جنيه للشراء. وبالنسبة إلى عيار 18، سجّل 4286 جنيه للبيع و4243 جنيه للشراء.

وسجّل الذهب من عيار 14، الذي يعتبر الأقل من حيث نسبة الذهب الخالص، 3333 جنيه للبيع و3300 جنيه للشراء، في حين وصل سعر عيار 12 إلى 2857 جنيه للبيع و2829 جنيه للشراء.

وفي السوق المحلية، وصل سعر الأونصة إلى 177734 جنيه للبيع و175957 جنيه للشراء. وسجلت قيمة الجنيه الذهب 40000 جنيه للبيع و39600 جنيه للشراء.