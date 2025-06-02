الذهب يحلق عاليا وسط مخاوف سياسية وتجارية.. تعرف على سعره في السوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن، حيث أدى تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، إلى زيادة المخاوف التجارية والجيوسياسية عالميا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ1.9% إلى 3352.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ 23 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ1.9% إلى 3377.50 دولارا.

وانخفض الدولار بـ0.5% مقابل عملات رئيسية أخرى، بعد إعلان ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، مع تنديد بيجين باتهام واشنطن لها بانتهاك اتفاق بشأن تصدير المعادن النادرة.

ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إن من المتوقع أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قريبا لحل النزاع حول المعادن المهمة.

وكان بيسنت على رأس الوفد الأمريكي الذي عقد في جنيف اتفاقا مع الجانب الصيني لتجميد الزيادة في الرسوم الجمركية بين البلدين مدة 90 يوما، مما سبب ارتياحا في الأسواق حينها لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى بنك “يو بي إس” لرويترز “تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، يرفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، كما أن التوتر التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة هو عامل دعم إضافي للذهب”.

وتترقب الأسواق تعليقات لعدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات من أجل توقعات السياسة النقدية، ومن المقرر أن يتحدث رئيسه جيروم باول في وقت لاحق الاثنين.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5348.5 جنيها.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4680 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4011.5 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 3120 جنيها.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر مبلغ 37440 جنيها.