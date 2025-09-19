الذهب يواصل الارتفاع مع تخفيض الفائدة الأمريكية.. تعرَّف على سعره في مصر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بأول خفض لسعر الفائدة الأمريكية هذا العام.

وصعد الذهب بنسبة 0.1% خلال معاملات اليوم الجمعة ليصل إلى سعر 3647.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1% إلى 3679.90 دولارا.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة في ظل ضعف أرقام التوظيف في الولايات المتحدة.

وكان الذهب قد حقق أعلى مستوى له عند 3707.40 دولارات خلال معاملات الأربعاء، وارتفع بنحو 39% حتى الآن هذا العام.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4945 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4238.5 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5651.5 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 3296.75 جنيها.

جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 39560 جنيها.