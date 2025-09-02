الذهب يقفز إلى أرقام قياسية.. وهذه أسعاره في السوق المصرية

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء مع تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن استقلاية الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وضعف الدولار نسبيا.

وسجل الذهب مستوى قياسيا في المعاملات الفورية بلغ 3508.50 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، ثم تراجع قليلا إلى 3492 دولار للأوقية.

وكان المستوى القياسي الذي بلغه الذهب من قبل في الأسواق العالمية هو 3500 دولار للأوقية في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% لتصل إلى 3563.40 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم لرويترز إن “النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تعزز المعادن الثمينة”.

خلاف ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي

وأضاف “هناك عامل آخر يتمثل في أزمة الثقة المتفاقمة في الأصول الدولارية بسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وانتقد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول مرارا بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقده مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك في واشنطن.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن “المجلس مستقل ويجب أن يكون مستقلا”، لكنه أضاف أن البنك “ارتكب الكثير من الأخطاء”، ودافع عن حق ترامب في إقالة عضو المجلس ليزا كوك بسبب مزاعم احتيال مرتبطة برهن عقاري.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 90 % أن يخفض المجلس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير الشهر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع تخفيض أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية التي تحقق عائدا مضمونا، إذ يتحول المستثمرون إلى أوعية استثمارية أخرى مثل الذهب والأسهم.

وقد أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على الدولار، الذي يقبع بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى مثل اليورو والين الياباني.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 % على أساس شهري و2.6 % على أساس سنوي، وكلاهما يتماشى مع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في مصر

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري تماشيا مع الأسعار في السوق العالمي. وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4725 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4050 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5400 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في 3150 جنيها.

جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر بيع جنيه الذهب في مصر 37800 جنيها.