الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بدعم من تراجع طفيف للدولار وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحصول على مزيد من الدلالات بشأن السياسة النقدية.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 عند 3718.56 دولار للأوقية.. الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق end of list

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.25 إلى 3753.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3759.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3% إلى 3787.40 دولار.

وواصل مؤشر الدولار التراجع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم “أعتقد أن السبب الرئيسي هو توقعات السياسة النقدية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، ومخاطر ارتفاع التضخم”.

الاتجاه خلال الأجل القريب صعوديا

وذكر كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا “لا يزال الاتجاه خلال الأجل القريب صعوديا، ولكن خلال اليوم، نتوقع تراجعا قصير الأجل لأسباب فنية”.

ويترقب المستثمرون خطاب باول المقرر الساعة 1635 بتوقيت غرينتش، لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية.

وخفض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل. وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المستثمرون احتمالات بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول واحتمالات بنسبة 75% لخفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: