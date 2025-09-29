سعر الذهب يتجاوز 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متجاوزة عتبة 3800 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأنه من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحلول الساعة 0435 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3801.88 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.6% إلى 3831.90 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة، أن مؤشرها لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في أغسطس/آب، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو/تموز.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى (كابيتال دوت كوم) “إن معدل التضخم المتوسط في الولايات المتحدة منح الأسواق دافعا للاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر”.

وأضاف “التوقعات تميل للغاية باتجاه الارتفاع، ونتجه لاختبار مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع. وسوق الذهب تتمتع بوضع قوي حاليا وربما يشير ذلك إلى ضرورة توخي الحذر بشأن الزيادات المحتملة في المستقبل”.

توقعات خفض الفائدة

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ(سي إم إي)، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن بنسبة 90% خفض المركزي الأمريكي للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول وبنسبة 65% تقريبا لخفض آخر في ديسمبر.

وعادة ما يميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبدأت أسواق الأسهم تعاملاتها في آسيا اليوم الاثنين بحذر، إذ يستعد المستثمرون لاحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أمريكية حول الوظائف الشاغرة وتقرير الوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

المعادن النفيسة الأخرى