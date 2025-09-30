سعر الذهب يرتفع إلى 3870 دولارا للأوقية ويتجه لأفضل أداء شهري منذ 2011

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى مستوى 3869.75 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزاد المعدن النفيس بنسبة 12.2% حتى الآن في سبتمبر/ أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس/آب 2011.

ولم يحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

تخفيض أسعار الفائدة

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة نحو 89% في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي إم إي).

ويزدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية عن سوق العمل يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

المعادن النفيسة الأخرى: