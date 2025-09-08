الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ظلت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد بيانات ضعيفة من سوق العمل الأمريكي.

وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3588.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، فيما لامس يوم الجمعة الماضي مستوى غير مسبوق عند 3599.89 دولارا.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتسجل 3628.50 دولارا.

تأتي هذه المكاسب عقب تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أغسطس/آب الذي أظهر تباطؤا ملحوظا في نمو التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ما يقارب 4 سنوات.

هذه البيانات زادت من الضغوط على الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة خلال اجتماعه الممتد على مدار يومين، والمقرر أن ينتهي في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

خفض الفائدة

ووفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”، فإن الأسواق تتوقع خفضا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس، فيما يرى نحو 8% من المتعاملين إمكانية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ويُعتبر الذهب المستفيد الأكبر من توقعات خفض الفائدة، إذ يقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، كما يضعف الدولار، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم من حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 40.84 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% ليسجل 1371.65 دولارا، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1107.70 دولارات.

ويترقب المستثمرون في الأيام المقبلة قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا على اتجاهات أسعار الذهب التي تقترب اليوم من تحطيم أرقام قياسية جديدة.