أوبر: 200 ألف شخص يعملون لحسابنا في مصر

قال توني ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر لخدمات النقل باستخدام تطبيقات الهاتف، إن نحو 200 ألف مصري يعملون مع الشركة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء ويست مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

أبرز تصريحات ويست:

أوبر تقدر هذ الشراكة مع مصر، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط.

تحرص الشركة على تعزيز وجودها في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لعمليات “أوبر”.

الشركة تسعى إلى زيادة عدد العاملين في كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذي يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصري.

أوبر مصر