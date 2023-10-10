الشيكل يتجاهل تدخلات بنك إسرائيل ويتراجع إلى قاع 2016

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ 2016، متجاهلا محاولات بنك إسرائيل الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

وبحسب بيانات أسعار الصرف في التعاملات الآسيوية يباع الدولار الأمريكي بـ3.95 شيكلات، وهو أدنى مستوى له منذ جلسة 29 يناير/كانون الثاني 2016.

وطغت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، على جهود بنك إسرائيل في الحفاظ على سعر صرف مستقر.

وأعلن بنك إسرائيل أمس الاثنين عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التقلبات الناجمة عن معركة طوفان الأقصى، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وإضافة إلى البرنامج الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، وينفّذ حسب الضرورة، سيوفر البنك السيولة للسوق من خلال آليات المبادلة في السوق بما يصل إلى 15 مليار دولار، وفق بيان صدر عنه.

وأشار إلى أنه سيعمل في السوق خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.