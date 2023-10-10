طوفان الأقصى.. خسائر بمليارات الدولارات واستنزاف اقتصادي للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

كبدت معركة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي خسائر بمليارات الدولارات وأوقعت استنزافا اقتصاديا كبيرا له، حسب إبراهيم الخصاونة استشاري شؤون مالية واقتصادية للشرق الأوسط.

وقال الخصاونة في مداخلة مع الجزيرة مباشر: “بدأنا نسمع عن مطالبات مالية تصل إلى 8 مليارات دولار وقد تتجاوز ذلك، وسمعنا عن فرقاطة أمريكية ستأتي لشرق البحر الأبيض المتوسط على متنها نحو 5 آلاف جندي هؤلاء لهم تكلفة أيضا”.

وأضاف: “الـ8 مليارات دولار التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدة أولية بالإضافة إلى المساعدات العسكرية ومنها ترميم القبة الحديدة التي انهارت أمام أناس يستخدمون أدوات بسيطة وبدائية، ودخلوا بمظلات بمراوح بدائية يستخدمها أي محل ميكانيكي في فلسطين، هذه الأدوات التي استخدمت أحدثت استنزافا اقتصاديا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي”.

خسائر بمليارات الدولارات.. تكلفة اقتصادية كبيرة للاحتلال الإسرائيلي في الحرب #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/hY97TqLFny — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وتابع: “نتحدث عن 8 مليارت مساعدات عاجلة إلى جانب المساعدات العسكرية التي يمكن أن تتجاوز الملياري دولار، بالإضافة إلى خسائر القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الاقتصادي الذي شل تماما في مناطق الغلاف ومناطق أخرى وحتى تل أبيب”.

وختم الخصاونة حديثه بالقول: “كل هذا الشلل الذي أصاب العدو له تكلفة اقتصادية كبيرة يجب ألا يغفل عنها من يريد أن يحكم ضميره: لمن الكفة الراجحة الآن؟”.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشة متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ العام 2006.