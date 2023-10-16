بعد طوفان الأقصى.. الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى أمام الدولار منذ 8 سنوات

سجل الشيكل الإسرائيلي، الاثنين، تراجعا أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات ونصف، على وقع استمرار المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، والمخاوف من اجتياح بري لقطاع غزة.

وبحسب بيانات أسعار الصرف المنشورة على موقع بنك إسرائيل، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 4 شواكل، وهو رقم قياسي للعملة الأمريكية وغير مسبوق منذ تداولات مارس/آذار عام 2015.

وقفز سعر الدولار الأمريكي من أقل من 3.97 شواكل بنهاية تعاملات الجمعة الماضية إلى 4.002 مساء اليوم.

ويأتي تراجع الشيكل رغم بدء بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بالسوق المحلية، للحفاظ على استقرار الشيكل، وتلبية أي طلب متزايد على الدولار.

ولدى إسرائيل احتياطات نقد أجنبية بلغت 198 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات منشورة على موقع بنك إسرائيل.

وأمس الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بقوة، وسط حديث عن اجتياح بري لقطاع غزة، وتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وأظهرت بيانات بورصة تل أبيب أن مؤشرها الرئيسي، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في البورصة، تراجع بنسبة 3.58% خلال جلسة الأحد، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة.