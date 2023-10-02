قوة الدولار تدفع الذهب إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

واصل الذهب خسائره اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو7 أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، إضافة إلى تقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1840.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس/آذار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1856.20 دولار.

وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7%.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عامًا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس/آب واقترب متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب، من المعدل المستهدف عند 2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر عند 21.69 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1232.11 دولارا.