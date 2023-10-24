أمير قطر: سياستنا المالية والاقتصادية ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة (فيديو)

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

جاء ذلك خلال خطابه اليوم الثلاثاء في افتتاح دورة الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدورة الانعقاد السنوي الـ52 لمجلس الشورى القطري.

أبرز ما جاء في خطاب أمير قطر في المحور الاقتصادي:

رغم الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العديد من الدول، واصل الاقتصاد القطري نموه خلال الربع الأول من هذا العام.

تشير البيانات الأولية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

يدعم مشروع توسعة إنتاج الغاز، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي.

ستقوم الدولة بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.

أدى الارتفاع في أسعار الطاقة عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، إلى تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام، وسوف يستخدم هذا الفائض في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة.

تمكنا من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40% في نهاية النصف الأول من عام 2023.

سمو الأمير:

سوف تولي دولة قطر اهتماما لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار بعد أن نجحت في توفير بنية تحتية أساسية #قنا pic.twitter.com/UTRgG4S9QM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 24, 2023