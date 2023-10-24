الشيكل الإسرائيلي يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما

سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار الأمريكي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشرة على التوالي في ختام جلسة أمس الاثنين.

جاء ذلك، وفق تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها حتى بعد أن أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، مع قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر.

وفي جلسة الثلاثاء الصباحية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4.07 شواكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون أول لعام 2014.

كان سعر صرف الدولار بلغ 3.84 شواكل، عشية اندلاع معركة طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القطاع، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وانخفضت السندات الدولارية لأجل 10 سنوات لليوم الثامن على التوالي في إسرائيل، في حين ارتفعت مقايضات العجز الائتماني إلى أعلى مستوى منذ عام 2018؛ وانخفض مؤشر الأسهم القياسي TA-35 إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة وأصيب 15273 شخصا، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.