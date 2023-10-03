سعر الذهب عند أدنى مستوى في 8 أشهر جراء قوة الدولار

تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 8 أشهر، بسبب قوة الدولار الأمريكي.

واستمرت عمليات بيع الذهب مسجلًا أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/آب 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ونشر بيانات أظهرت قوة الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح صدر، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر/أيلول مع ارتفاع الإنتاج وانتعاش التوظيف.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% أو 11 دولارًا إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجّلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس/آذار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولارا.

الأعلى في 16 عامًا

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عامًا بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر/أيلول.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى (كابيتال كوم) “بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات”.

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة “لبعض الوقت” لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.

ويترقب المتعاملون الآن تقريرا لوزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة، سيصدر في وقت لاحق اليوم.

ويعد الذهب مخزنًا للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

لكنه يتجه هبوطًا مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يصبح ملاذا آمنا وقبلة للمستثمرين الباحثين عن العوائد، على عكس المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارًا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.