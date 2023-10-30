“بسبب الأنباء الواردة من مصر”.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا صباح اليوم الاثنين مدفوعة بأنباء عن توقف واردات الغاز المصرية بما سيؤثر بالتالي على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

كما أدت برودة الطقس وانقطاعات غير مقررة سلفا في النرويج إلى زيادة الأسعار.

وصعد عقد الغاز الطبيعي القياسي الهولندي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2.50 يورو إلى 53.40 يورو للميجاوات في الساعة، وزادت عقود ديسمبر/ كانون الأول 2.45 يورو إلى 56.15 يورو.

وفي بريطانيا ارتفع عقد نوفمبر/ تشرين الثاني 6.50 بنس إلى 133.00 بنسا للوحدة الحرارية.

وقال أحد المتعاملين “أعتقد أن السبب يرجع للأنباء الواردة من مصر”.

وقالت مصر إن وارداتها من الغاز الطبيعي تراجعت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة في اليوم، حيث قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، هي نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

كما أغلقت شيفرون هذا الشهر حقل تمار للغاز في ظل تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وأوقفت الصادرات عبر خط أنابيب تحت البحر لمصر.

وكانت مصر تصدر الكميات الفائضة لديها على شكل غاز طبيعي مسال، لكن ذلك توقف في ظل تراجع الإمدادات وزيادة الاستهلاك المحلي.

وأشار المتعامل إلى أنه رغم أن كميات الغاز الطبيعي المسال الواردة من مصر لأوربا ليست مرتفعة عادة، فإن الخطوة تسلط الضوء على تزايد المخاطر الجيوسياسية.

كما زادت أسعار الغاز على المدى القريب بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن مقررة سلفا في محطات معالجة نرويجية.