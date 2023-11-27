البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب قد تكلفنا نحو 10% من الناتج المحلي

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الاثنين، إن الحرب على قطاع غزة والتوترات في الشمال قد تُكلف ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق أرقام الناتج المحلي لإسرائيل عن عام 2022، فإن نسبة 10% تُشكل قيمة تعادل نحو 50 مليار دولار.

وقال يارون عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك “الحرب المستمرة على قطاع غزة من المتوقع أن تكلف نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية وجهود الإعمار”.

وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نُشرت في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي الحكومي، الذي أشار إلى أن تكاليف الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (نحو 54 مليار دولار).

وأعلن البنك الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%.

وأظهر تقرير لشركة استشارات إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن “ليدر كابيتال ماركتس”، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، أنه من المرجَّح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدَّرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تُكلف الاقتصاد يوميًّا ما يعادل 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.