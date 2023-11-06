ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض إيرادات مصر السياحية بنحو 30% بسبب الحرب على غزة

توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال أن تضر الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسياحة الإقليمية.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إن التوقف المتوقع للسياحة الأجنبية في إسرائيل بسبب الحرب على غزة من المرجح أن يكون له تأثير “ضئيل” على اقتصادها رغم أنه قد يسبب مشاكل كبيرة في مصر والأردن ولبنان.

وقدرت ستاندرد آند بورز انخفاض إيرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 10% و30%؛ مما قد يكلف البلاد ما بين 4% و11% من احتياطيات النقد الأجنبي إذا تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف، أما في لبنان فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 10%.

من جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حرب إسرائيل على قطاع غزة تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

وأضافت أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.

وكانت فيتش قد خفضت يوم الجمعة الماضي تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى أنه يجعل حصولها على التمويل الخارجي أكثر صعوبة.