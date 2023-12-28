أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 49%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 49%، ليصبح 17002 ليرة تركية (580 دولار) لعام 2024.

وفي تدوينة على منصة “إكس” الأربعاء، قال أردوغان إن “الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولار)”.

وأوضح أردوغان أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49%. وأعرب عن تمنياته أن يجلب الحد الأدنى الجديد الخير لتركيا وشعبها.

2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلًا عن التوقعات.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 42.25%.