السعودية توقع اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار مع شركة صينية للمركبات الكهربائية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال) مع شركة هيومان هورايزونز الصينية المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتصنيع المركبات الكهربائية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات تحت العلامة التجارية HiPhi.

وتمثل الصفقة أكثر من نصف حجم اتفاقيات استثمار تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار جرى توقيعها في اليوم الأول من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض، أمس الأحد، في قطاعات تشمل التكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.

ومع أن العلاقات بين المملكة -وهي أكبر مصدري النفط في العالم- وبين الصين لا تزال مرتكزة على قطاع الطاقة، فإن هناك دفعة لتعزيز الاستثمارات في قطاعات غير نفطية في إطار خطة للتنويع في المملكة.

وتشمل الخطة السعودية تطوير صناعة المركبات الكهربائية محليًّا. وتصنع هيومان هورايزونز الصينية المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية هاي فاي في الصين.

وقالت هيومان هورايزونز في مارس/ آذار إنها ستطلق علامتها التجارية المتميزة هاي فاي في بعض الأسواق الأوربية هذا العام، إذ إنها تتطلع إلى التوسع في الخارج.

مؤتمر الأعمال العربي الصيني يختتم يومه الأول بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.https://t.co/VQbkLQJd3J#واس_اقتصادي pic.twitter.com/jIX8UUZKqo — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 11, 2023

وشهدت حركة التجارة بين العالم العربي والصين نموًّا مطردًا، وبلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي عام 2022، أكثر من 106 مليارات دولار منها بين الصين والمملكة العربية السعودية، بمعدل نموٍّ بلغ 30% مقارنةً بعام 2021.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي بلغ 23 مليار دولار عام 2021، 3.5 مليارات دولار منها في المملكة العربية السعودية بحسب البيان.

ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر، أمس الأحد، صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة.

ومنها اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة “إيه إس كيه” وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي.

واتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

واتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، لتطوير تطبيقاتٍ في مجال السياحة، وعددٍ من التطبيقات الأخرى.

وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية (سابتكو) وشركة CRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف لتصنيع عددٍ من عربات وعجلات القطارات في المملكة.

وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع، تهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.