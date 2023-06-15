الذهب عند أدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلًا أدنى مستوياته منذ 17 مارس/ آذار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1947.10 دولار.

وأشار مجلس الاحتياطي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن الاقتصاد القوى، مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ، سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

وقال براين لان، من (غولد سيلفر سنترال) في سنغافورة “توقعات رفع سعر الفائدة مرتين أخريين ضغطت على الذهب وقد تشهد الأسعار مزيدًا من ضغوط البيع”.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وستتجه الأنظار بالأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم، ومنها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ولا يزال التركيز منصبًّا أيضًا على اجتماع البنك المركزي الأوربي، إذ من المتوقع أن يرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا اليوم الخميس ويترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات، موسّعًا معركته ضد التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 2% إلى 23.4654 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 969.61 دولارًا، وخسر البلاديوم 1% مسجلًا 1371.44 دولار.