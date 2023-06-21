قناة السويس تعلن تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها (فيديو)

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

وقال ربيع في مؤتمر صحفي: “لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليارات دولار”، بزيادة 35% عن العام المالي السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام. وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر.

وقال ربيع إن القناة “حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن”، مشيرا إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0.09% وهي نسبة ضئيلة جدا لا تذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية.

ونفى رئيس هيئة قناة السويس مجددا أي حديث عن إمكانية بيع القناة أو تأجيرها، قائلا إن اقتراح إنشاء صندوق أمر منفصل عن مسألة بيع أي أصول أو تأجيرها.

لكن ربيع قال إن الهيئة ستطرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها تماشيا مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص.

وأوضح أن بيع حصة بنسبة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وقال إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن رأسمالها 250 مليون جنيه مصري (8.10 ملايين دولار).

وأثار اقتراح في العام الماضي بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها تكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.