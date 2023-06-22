ارتفاع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 33 مليار دولار

قال السفير الأمريكي في أنقرة، جيف فليك، إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا شهد ارتفاعا بمقدار 22% خلال عام 2022، وبلغ 33 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال تصريح صحفي قبيل حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية في أنقرة بمناسبة الذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأضاف فليك أن تركيا تستقبل قدرا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينها شركات أمريكية توفر وظائف لما يقرب من 56 ألف شخص.

وأشار إلى أن تركيا استقبلت أكثر من مليون سائح أمريكي خلال عام 2022، معربا عن سعادته لرؤية المزيد من الأمريكيين يزورون تركيا.

وتستهدف تركيا والولايات المتحدة، الصعود بقيمة التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال العام الماضي، إن بلاده تعتزم رفع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، إلى 100 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكي عن تقدير بلاده للإسهامات التي تقدمها تركيا لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، وآخرها إرسال قوات إلى كوسوفو.

وأضاف أن بلاده ترغب في رؤية الحلف يتوسع، معربا عن أمله بانضمام السويد إلى الحلف بعد فنلندا.