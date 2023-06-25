البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات جديدة “لزيادة فاعلية آليات السوق”

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، اليوم الأحد، تماشيا مع أهدافه لزيادة فاعلية آليات السوق، بعد رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.

وأفاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بتبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5% بعد أن كانت 10%.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12% من ودائعها بالليرة، بعد أن كانت تتراوح في السابق بين 3 و17%.

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بـ7 نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.

وواصلت العملة التركية، أول أمس الجمعة، انخفاضها أمام العملات الأجنبية، بعد يوم واحد من إعادة البنك المركزي سياسة رفع الفائدة، بعد نحو عامين من خفضها.

وتجاوزت الليرة التركية في تداولات الجمعة حاجز الـ25 أمام الدولار الأمريكي، ووصلت إلى 25.60، كما شهدت انخفاضا أمام اليورو مسجلة 27.50، وأمام الجنيه الإسترليني مسجلة 32.02.

وعقب رفع الفائدة، قال وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، إن قرار البنك المركزي يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم، وإن الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على 3 مفاهيم، هي الاستقرار والثقة والاستدامة.