قطر تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال عام 2026

تستضيف دولة قطر المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال “LNG 2026″، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الغاز الطبيعي المسال، المعني بالنمو والتطور المستمر للقطاع في جميع أنحاء العالم.

وستتزامن استضافة هذه المنصة الفريدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم في دولة قطر التي هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي كلمة لها خلال حفل خاص لاستلام استضافة المؤتمر في اختتام مؤتمر ومعرض LNG 2023 في مدينة فانكوفر الكندية، الذي عقد بين 10 و13 يوليو/ تموز، وجهت السيدة لولوة خليل صلات، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة، الشكر لمدينة فانكوفر ولمنظمي المؤتمر على هذا الحدث المميز.

وقالت: “بينما نتسلم استضافة المؤتمر كالمضيف القادم لأكبر مؤتمر ومعرض دولي لصناعة الغاز الطبيعي المسال، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في دولة قطر في عام 2026”.

وعبرت عن تطلعها للمشاركة في مناقشة هادفة حول كيف يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يخدم العالم بشكل أفضل، وحول كيفية ضمان الوصول العادل إلى الطاقة وإلى أمن طاقة أكبر للجميع.

يذكر أن فعالية المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال تقام كل 3 سنوات، بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.

ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.