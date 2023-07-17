هدد بحرق المكان.. لبناني يقتحم مصرفا ويسترد وديعته (فيديو)

اقتحم مواطن لبناني صباح اليوم الاثنين، بنك “الموارد” فرع أنطلياس بمحافظة جبل لبنان، وهدد العاملين بحرق المبنى إذا لم يردّوا إليه وديعته الدولارية.

ونشرت جمعية “صرخة المودعين” التي تدافع عن حقوق المودعين في لبنان بعد أزمة المصارف، مقطع فيديو على صفحتها للمواطن وهو يقتحم البنك.

وقالت الجمعية إن المواطن هو إدغار عواد، واقتحم البنك رفقة ابنه البالغ عمره 13 عامًا، وطالب العاملين بصرف وديعه له تبلغ 15 ألف دولار.

🔴🔴خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك الموارد انطلياس

جمعية صرخة المودعين تساند المودع أدغار عواد الذي حرر وديعته

البالغة 15000 دولار pic.twitter.com/C265ItoYuL — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023

وظهر إدغار في الفيديو غاضبًا وهو يمسك عود كبريت ويطالب الموظفين بسرعة إعطائه أمواله، وإلا فسيحرق البنك كله. وبدا أنه سكب بنزينًا على أرضية البنك.

وأضافت الجمعية أنها تساند إدغار في موقفه من صرف أمواله الخاصة، وأكدت أنه في النهاية استطاع استرداد وديعته كاملة.

خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك الموارد أنطلياس المودع أدغار عواد يحرر كامل وديعته البالغة 15000 دولار pic.twitter.com/8ajMZCL4PH — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023

وشهد لبنان في وقت سابق احتجاجات مماثلة، قام بها مودعون يحتجون على عدم سحب أموالهم، وقام بعضهم باقتحام بنوك وتهديد موظفيها بالسلاح ليستردّوا ودائعهم.

والاثنين الماضي، اقتحم مواطن لبناني (بنك مصر ولبنان) في العاصمة بيروت واحتجز مدير الفرع، مطالبًا بسحب أمواله المودعة فيه، مؤكدًا أنه لن يغادر المكان حتى يستردها، وفي النهاية استطاع استرجاع أمواله البالغة 6500 دولار.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين

المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

وتتكرر اقتحامات المصارف بعد رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شحّ الدولار في البلاد. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة في المصارف.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة الليرة، فضلًا عن شحّ الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمرّ بـ“لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، كما حذّر من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في “أزمة لا نهاية لها”.