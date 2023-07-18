حاملا قنبلة.. لبناني يقتحم مصرفا للمطالبة بأمواله (فيديو)

اقتحم مواطن لبناني حاملًا قنبلة، مصرف الاعتماد في بلدة شحيم بمنطقة الشوف (شرق)، اليوم الثلاثاء، مطالبًا بحصوله على وديعته المالية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحد المودعين اقتحم بنك الاعتماد في بلدة شحيم، ودخل إلى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبًا بوديعته البالغة 35 ألف دولار.

وأضافت أن قوى الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول المصرف، فيما كانت تجري مفاوضات واتصالات “لتطويق الحادث وذيوله”، وفق الوكالة.

اقتحم أحد المودعين مصرفًا في شحيم، حيث قام بالدخول وهو يحمل قنبلة يدوية هدّد بتفجيرها في حال لم يحصل على وديعته كاملةً pic.twitter.com/6yNIcYJbrM — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) July 18, 2023

وأغلقت المصارف اللبنانية أبوابها في سبتمبر/ أيلول الماضي لمدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفّذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

واقتحم مواطن لبناني (بنك مصر ولبنان) في العاصمة بيروت في الـ10 من الشهر الجاري، واحتجز مدير الفرع، مطالبًا بسحب أمواله المودعة فيه، مؤكدًا أنه لن يغادر المكان حتى يستردها، وهو ما تحقق في النهاية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالعملة المحلية الليرة.

ويعاني اللبنانيون منذ 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.