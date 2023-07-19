“مات الحصاد وخسرنا السماد”.. عراقيون يشتكون تسبب موجة الحر في تلف محصول البطاطا (فيديو)

تسببت موجة الحر التي ضربت المنطقة العربية، وخاصة العراق، في تلف وإلحاق أضرار بالغة بمحصول البطاطا هذا العام.

واشتكى مزارعون عراقيون للجزيرة مباشر من الضرر البالغ الذي وقع بمحاصيلهم وتسبب في خسارة فادحة لهم.

وقال أحد المزارعين إنهم لم يتوقعوا أن تحدِث موجة الحر كل ذلك، موضحًا أن “70% من محصول البطاطا قد تلف تمامًا وهو لا يزال على الأرض”.

وأشار إلى أن تقلبات السوق يمكن التجاوب معها، لكن أن يفسد المحصول وهو بالأرض، هذا ما لا يمكن التعامل معه، وقال “عندما تنخفض أسعار البطاطا بالأسواق نضعها في الثلاجات حتى يرتفع ثمنها من جديد ثم نبيعها، لكن الآن تتلف البطاطا وهي بالأرض، وهو ما يعني خسارة محققة لا يمكن التجاوب معها”.

وأمسك المزارع ببعض من المحصول التالف على الأرض، وقام بهرسه لتأكيد إلى أي مدى تلفت البطاطا، كما أشار بيده إلى الجفاف الذي لحق بغالبية المحصول.

ووصف المزارع الخسارة بـ”الخيالية”، موضحًا أن البذور نفسها التي زرعوها للبطاطا كانت غالبيتها مستوردة ومرتفعة الثمن للغاية، كما أن تكلفة السماد أيضًا كانت مرتفعة، مؤكدًا “الخسارة أصبحت اثنين، مات الحصاد وخسرنا السماد”.

موجات حر قياسية

وشهدت، ولا تزال، عدد من دول العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية، كما تسببت في حرائق غابات ضخمة خلال الأيام الأخيرة في أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وفي العراق، أعلنت هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية، الخميس الماضي، أن البلاد تتعرض لموجة حر جديدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مشيرة في بيانها إلى أن درجات الحرارة بدأت بالارتفاع منذ الاثنين الماضي في عموم العراق، لافتة إلى أنها ستصل إلى أعلى معدلاتها في جنوب البلاد.

وكان العراق قد سجّل ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي في درجات الحرارة في جنوب البلاد ووسطها، إذ تجاوزت في محافظتي ميسان والبصرة العراقيتين حاجز 50 درجة مئوية.