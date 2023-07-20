البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 17.5%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس، وذلك لمواجهة التضخم واحتواء تدهور العملة المحلية.

وقرر البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، رفع الفائدة من 15% إلى 17.5%.

وأكد المركزي التركي في بيان أنه سيواصل “سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير”.

ولفت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.

وقال البنك إنه سيدعم “سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.

🔴عاجل | البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة من 15% إلى 17.5%#تركيا pic.twitter.com/oWyyVzSNPV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2023

وتأتي هذه الزيادة الجديدة غداة جولة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دول خليجية عدة وقّع خلالها اتفاقات قدرها محللون بـ100 مليار دولار.

وسمح الإعلان عن هذه الاتفاقات مع الدول الخليجية بتحسن طفيف لليرة التركية أمام الدولار، لكن العملة التركية فقدت قيمتها مجددًا، وتداولت صباح اليوم بنحو 27 ليرة للدولار الواحد، بعدما انخفضت بشكل طفيف أمس ووصلت إلى 26.75 ليرة مقابل الدولار الواحد.

“غير كاف”

وتراجع معدل التضخم في تركيا في يونيو/حزيران إلى 38.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرًا.

والشهر الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس دفعة واحدة، من 8.5% إلى 15%.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي سياق متصل، أعلن المركزي التركي اليوم، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، بما فيها رصيد الذهب.

وقال البنك في بيان إن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار مليارين و645 مليون دولار، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 يوليو/تموز، مقارنة بسابقه، لتبلغ 113 مليارًا و62 مليون دولار.