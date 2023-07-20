لبنانيان يقتحمان مصرفا للمطالبة بوديعتيهما (فيديو)

اقتحم مودعان لبنانيان، اليوم الخميس، مصرف بيبلوس في منطقة سن الفيل (شرق)، مطالبان بالحصول على وديعتيهما الماليتين.

وأفادت جمعية صرخة المودعين (خاصة) عبر حسابها على تويتر، بأن اقتحاما يحدث لبنك بيبلوس فرع سن الفيل من قبل مودعَين اثنين من دون ذكر إن كانا مسلحان أم لا.

وذكرت الجمعية، أن المودعين هما وسيم حاطوم وتبلغ قيمة وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة وتبلغ قيمة وديعته 23200 دولار.

ودعت الجمعية المودعين للتوجه إلى البنك لمساندة المقتحمين في تحرير أموالهما.

خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، وانهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

محاولة للمودعين المساندين أقتحام البنك بشكل جماعي pic.twitter.com/5Gbj8L95AP — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالعملة المحلية الليرة.