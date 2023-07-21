أردوغان: خلال زيارتنا إلى الخليج تم التوقيع على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ تركيا
21/7/2023-|آخر تحديث: 21/7/202301:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: خلال زيارتنا إلى الخليج تم التوقيع على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ تركيا
أردوغان: واثق بأننا من خلال مناقشة تفاصيل اتفاقية الحبوب مع بوتين سنتمكن من ضمان عودة العمل بها
أردوغان: تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز طاقاتنا الاقتصادية وسأقوم بزيارة لليبيا وربما تكون جولة لبعض دول شمال إفريقيا
أردوغان: من مصلحة السويد اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين
المصدر : الأناضول