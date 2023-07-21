الجزائر تطلب رسميا الانضمام لبريكس والمساهمة بـ1.5 مليار دولار (فيديو)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، إن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام لمجموعة بريكس، وأن تصبح عضوًا مساهمًا في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وبحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، فقد أوضح تبون في نهاية زيارته للصين أن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة بريكس، لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وتسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغنية بالنفط والغاز إلى تنويع اقتصادها، وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين.

وتضم مجموعة دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتمثل أكثر من 40% من سكان العالم وحوالي 26% من الاقتصاد العالمي.

ونقل تلفزيون النهار عن تبون قوله “عالم بريكس يساعدنا أكثر.. طلبنا رسميًا من المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس.. المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار”.

الرئيس تبون: #الجزائر قدمت طلبا لأن تكون عضوا مساهما في بنك #بريكس بمليار ونصف مليار دولار pic.twitter.com/31UkEVGFls — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) July 21, 2023

وقال دبلوماسي من جنوب إفريقيا هذا الأسبوع إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول البريكس.

وتترأس جنوب إفريقيا مجموعة دول بريكس، وستستضيف من 22 إلى 24 أغسطس/آب القمة الـ15 لهذه الدول الناشئة، وكانت بريكس لمحت الى أنها منفتحة على التوسع.

والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر والجابون وقازاخستان من بين الدول التي أبدت اهتمامًا بهذا الأمر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تبون قوله هذا الأسبوع إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر عبر قطاعات تشمل التصنيع والتكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.