“تشتري أو تبقى جائعا”.. الجزيرة مباشر ترصد تداعيات أزمة الخبز في تونس (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تداعيات أزمة الخبز في العاصمة التونسية واستطلعت آراء المواطنين حول أسباب الأزمة.

وقال أحد المواطنين “يقولون الدقيق غير موجود، ولكن التجار الصغار يبيعون الخبزة بنحو 0.6 دينار تونسي في حين أن سعرها 0.2 دينار ولا توجد رقابة، بمعني إما أن تشتري وإما أن تبقى جائعًا”. وعن عدد الخبزات التي يحتاجها يوميا كرب عائلة قال نحتاج يوميا من 6 إلى 8 خبزات، والدقيق موجود ولكن يوجد احتكار.

وحول كون الجفاف سببًا من أسباب أزمة الخبز، نفى مؤكدًا أن السلعة موجودة ولكن التجار يتحكمون في السوق “ويبيعون على كيفهم”.

“أين قيس سعيد؟”

وتحدّث مواطن آخر عن أسباب الأزمة، فقال “تقصير من الدولة وتقصير من وزارة التجارة من الوزير حتى المراقبين، وتساءل أين رئيس الدولة قيس سعيد؟ غير موجود، ولماذا لا يسأل المسؤولين، ويحارب الاحتكار في الدقيق”.

وأضاف “رئيس الدولة غير ملتفت للشعب (قيس سعيد وينك؟) من يقترب من الكرسي يقبض عليه بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومن يقترب من معيشتنا لا يمس، غياب تام للدولة، أزمة في جميع المواد الأساسية”.

ووجه حديثه للرئيس قائلًا “موضوع الخبز لم تأخذ فيه موقفًا، موضوع الصحة لم تأخذ فيه موقفًا، النقل، المعيشة. صراحة هناك غياب للدولة وتقصي ياسيدي الرئيس وينك في هذا الموضوع؟”.

“لوبيات”

من جانبها قالت إحدى المواطنات للجزيرة مباشر عن سبب الأزمة “العقلية الفاسدة، لوبيات في تونس، لا توجد عقلية نظيفة تتمنى الخير لبلادها وتساند الشعب المسكين”.

وأضافت “المواطن يخرج لشراء حاجياته ويدور يشاهد بعينيه ويعود دون شيء، كيف يعيش؟ حرام عليهم”.

تراجع محصول القمح

وكانت وزارة الزراعة التونسية قد قالت أول أمس الجمعة إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.

وتوقّع اتحاد المزارعين في مارس/ آذار أن يكون محصول القمح في تونس “كارثيًا”، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.

وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99% من محصول الموسم الحالي من القمح الصلد.

وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلًا في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحد من الاستهلاك في مواجهة الجفاف الشديد.