الدولار يهبط وسط توقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة والذهب يصل أعلى مستوى له في أسبوع

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الخميس بعد أن قام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بما توقع مراقبون أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة.

وتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوربي بشأن سعر الفائدة المتوقّع صدوره اليوم.

ورفع المجلس أمس الأربعاء أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي المرة الـ11 التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر/ أيلول، استبعد المتعاملون حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.

ونزل مؤشر الدولار بـ0.3% إلى 100.81، في حين لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الإسترليني في أحدث تعاملات بـ0.19% إلى 1.2964 دولار، وارتفع اليورو بـ0.18% إلى 1.11035 دولار.

وتقدم الين الياباني بنحو 0.3% مقابل الدولار الأمريكي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل نزول الدولار، ارتفع اليوان الصيني في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذ صعد في الخارج بنحو 0.5% إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو/ حزيران.

صعود الذهب

في المقابل ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس مدعومة بتراجع سعر الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 1977.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو/ تموز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.4% إلى 1978.70 دولارا.

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتًا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.