المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا إلى 58% نهاية العام الجاري

أعلنت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، أن البنك سيعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيًّا حتى يتحقق تحسّن ملحوظ في توقعات التضخم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس في المركز الإداري للبنك بالعاصمة التركية أنقرة للتعريف بتقرير التضخم الثالث للعام الجاري.

وأشارت أركان إلى أن البنك قام بتحديث افتراضاته فيما يتعلق بمؤشر النمو العالمي الذي يلخص الطلب الخارجي.

وقالت إن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري إلى 58% (من 22.3%)، مؤكدة أن توقعات البنك بشأن التضخم نهاية عام 2024 تم تحديثها إلى 33% (من 8.8%).

وكشفت حفيظة أن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15% نهاية عام 2025.

وأضافت: “سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيًّا لغاية تحقيق تحسّن ملحوظ في توقعات التضخم”، مبينة أن البنك يعمل على تشكل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.

وقالت: “سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا متوسط ​​المدى”.

ولفتت إلى زيادة احتياطيات المركزي التركي بنحو 15 مليار دولار ووصولها إلى أكثر من 113 مليار دولار بحلول 14 يوليو/ تموز الجاري.