خمس دول خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفدرالي الأمريكي

أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر مساء أمس الأربعاء، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أمس الأربعاء وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى، وقال إن التضخم الذي لا يزال مرتفعا هو الأساس المنطقي لأحدث عملية رفع لأسعار الفائدة.

وعادة ما تسير دول الخليج على خطى البنك المركزي الأمريكي نظرا لربط عملاتها بالدولار، والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة من العملات من بينها الدولار.

لكن اقتصادات المنطقة ظلت بمأمن إلى حد كبير من ارتفاع معدلات التضخم، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز في إبريل/نيسان أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يسجل ما بين 2.1 و3.3% هذا العام وأن يتراجع في 2024.

ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما.

وقال مصرف الإمارات المركزي أمس إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40% من 5.15% وذلك بدءا من يوم غد الخميس.

ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس أمس، إذ رفع فائدة الإقراض إلى 6.25% وزاد الفائدة على الإيداع إلى 5.75% وسعر إعادة الشراء إلى 6%.

وقرر مصرف البحرين المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25% ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 6%.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25% من 4%، وقال في بيان إنه يريد أن يظل داعما للنمو الاقتصادي، وبالتحديد في القطاعات غير النفطية.

من جانبه رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 6% إلى 6.25%، في حين أبقى سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع دون تغيير عند 6.75%.

وثبتت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند 7%.