باستثمارات قيمتها 5 مليارات دولار.. مصر توقع اتفاقية لإقامة محطة طاقة رياح

وقّعت الحكومة المصرية وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية لإقامة محطة لتوليد الطاقة عبر الرياح، بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

جاء ذلك، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، أعقب توقيع الاتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الحكومة المصرية قطعة أرض للشركة النرويجية، تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاوات، في منطقة غرب سوهاج (جنوب مصر)، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.

وتهدف مصر من خلال هذا المشروع أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي شارك في حفل توقيع الاتفاقية، قوله إن بلاده تسعى بقوة نحو تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة.

من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، بحسب البيان، إن المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية تيريه بيلسكوغ، إن المحطة ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وإفريقيا، وسوف تسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

وسيوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال مدة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.

وحسب البيانات الرسمية يبلغ متوسط استهلاك الكهرباء في مصر 34.8 غيغاوات، فيما تنتج البلاد أكثر من 47.5 غيغاواتا.

وأشار مراقبون إلى أن تحقيق فائض الكهرباء، جاء كجزء من قرار الحكومة المصرية رفع الدعم عن الكهرباء كليًا بشكل تدريجي، ما دفع المواطنين لترشيد الاستهلاك تخفيضًا لفواتير الكهرباء.

زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء في #مصر.. ما أسباب الزيادة؟ pic.twitter.com/3XUSiCq1tl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2023

وكانت الحكومة قد أقرت الزيادة التاسعة في أسعار الكهرباء مطلع يوليو الجاري، وتعد هذه هي الزيادة التاسعة منذ عام 2014.