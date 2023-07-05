تراجع التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا

تراجع التضخم في تركيا في يونيو/حزيران مسجلا 38.2% على أساس سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت نسبة التضخم على أساس شهري في يونيو 3.92%.

وكان معدل التضخم قد تراجع في مايو/أيار إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع محللون أن يرتفع معدل التضخم أكثر في يوليو/تموز، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو.

وبحسب مجموعة أبحاث التضخم (مستقلة)، فقد بلغ معدل التضخم في شهر يونيو 8.54%، وعلى أساس سنوي ارتفع إلى 108.5%.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه في مايو، إنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

وكان معدل التضخم قد تجاوز 85% في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق، ويرجع بعض التحسن إلى تقديم الحكومة الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي نهاية يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، متخليا للمرة الأولى في غضون سنتين عن تدابير اقتصادية غير تقليدية.

وقال البنك المركزي، أول أمس الاثنين، إن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية، حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.