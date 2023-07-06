بدعم من المونديال.. الخطوط الجوية القطرية تعلن تحقيق أعلى عائدات في تاريخها

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس الأربعاء، تحقيق إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (21 مليار دولار)، بعد أن استضافت الناقلة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الشركة التي كانت الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لبطولة كأس العالم في بيان، إن صافي أرباح السنة المالية 2022-2023 بلغ 4.4 مليارات ريال قطري (1.21 مليار دولار)، ونقلت الشركة 31.7 مليون مسافر، بزيادة 71% على أساس سنوي.

وسجّلت شركة الطيران أعلى نسبة إشغال مقاعد (بلغت 80%)، وأعلى إيرادات في تاريخها.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية “يسعدني الإعلان بأن مجموعة الخطوط الجوية القطرية أظهرت أداء سنويًّا باهرًا واستثنائيًّا خلال هذا العام”.

وأضاف “تفخر دولة قطر باستضافتها أكثر من مليون مشجع من جميع أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث قدمت الدولة نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم ووضعت معيارًا لا يضاهى من حيث أمن البطولة وسلامتها، وتصبح أيضًا وجهة سياحية مفضلة للعائلات”.

مجموعة الخطوط الجوية القطرية تحقق أرباحاً قياسية تزامناً مع خططها التوسعية https://t.co/Ftyk9G0kr1 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) July 5, 2023

نتائج مبهرة

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية “تعد هذه النتائج المالية المبهرة مؤشرًا واضحًا وجليًّا على تعافي قطاع الطيران وزيادة الطلب على السفر”.

وأضاف “يسعدني أن أعلن أن عائدات المسافرين قد نمت بنسبة 100% خلال العام المالي 2022-2023 بالإضافة إلى زيادة إشغال المقاعد بنسبة 80% وهي الأعلى في تاريخنا، ونقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 71% عن العام الماضي”.

وتابع “شغلت الخطوط الجوية القطرية ما بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022، أكثر من 14 ألف رحلة، لتتمكن من السفر بـ2.4 مليون مشجع لمتابعة أضخم حدث كروي على الإطلاق”.

وبحسب الباكر تفاعل 5 مليارات مشجع أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مما أدى إلى تحقيق عائدات إعلامية هائلة للعلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية بنسبة تزيد على 63% مقارنة بكأس العالم روسيا 2018، كما زادت المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة من قبل المتابعين بأكثر من 83%.