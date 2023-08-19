مسؤول نقابي تونسي: قطاع الخبز ضحية احتكار لوبيات ضاغطة والحل في إصلاح جذري (فيديو)

قال عبد الكريم بن محرز رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية في تونس، إن منظومة الخبز تعاني من أزمات متراكمة منذ 2016، وإن الحل يقتضي تدخلًا من أعلى سلطة في الدولة لرد الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، أنه دعا المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والجهات المسؤولة إلى التدخل لإصلاح القطاع، لكنهم لم يهتموا بذلك، كاشفًا أنه لا توجد إرادة للإصلاح.

وتابع “مشكلة القطاع أنه يعاني من فساد كبير، كما أنه شهد تجاوزات كبرى شملت إهدار المال العام”، وأشار إلى سيطرة ما سمّاه “لوبيات” على قطاع الخبز في تونس، وقال إن الأمر بحاجة إلى قرارات من الرئيس قيس سعيّد لتنظيم القطاع بصورة كليّة.

وبشأن دعوة المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لنقابة أرباب العمل في تونس إلى الاحتجاج ابتداء من الاثنين المقبل ضد استمرار قرار السلطات بمنع الطحين عنه، قال عبد الكريم إن وزارة التجارة والصناعة أوقفت تسويق الطحين منذ 18 يومًا.

وأضاف “انتظرنا 4 أيام بناء على طلب الوزارة، ودعونا إلى هذا الاحتجاج من أجل التوصل لحلول شاملة في أقرب وقت ممكن”.

وتنتشر في تونس مخابز مصنّفة تتلقى دعمًا كاملًا من الحكومة وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التابعة لأفراد أو شركات ولا تتلقى دعمًا حكوميًّا إلا بنسب قليلة.

وتعاني تونس منذ مدة من أزمة في الخبز، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي.