الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها السابقة، اليوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، إذ تسببت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إضعاف الإقبال على الذهب.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1890.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 13:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 0.6% في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 1930.90 دولارًا للأوقية.

وصعد الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في السوق الفورية 0.5% إلى 23.22 دولارًا للأوقية. وصعد البلاتين 0.4% إلى 912.91 دولارًا. وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1262.53 دولارًا.