تركيا.. ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 47.83% الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو/تموز، بسبب زيادات الضرائب والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49% على أساس شهري في يوليو/تموز، بارتفاع حاد من 3.92% في يونيو/حزيران.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83%، بعد التراجع لـ8 أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو/حزيران وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها حتى الآن هذا العام -مع الانخفاض بأكثر من 20% في يونيو/حزيران وحده، بعد أن أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة بـ900 نقطة أساس إلى 17.5% في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعا بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6%.

وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضا بنحو 76%، وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية الشديد التأثير بـ60.7%.

وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.

وتراجعت الليرة قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.

اتساع العجز التجاري

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، أن العجز التجاري اتسع بنسبة 15.7% في يوليو/ تموز على أساس سنوي إلى 12.38 مليار دولار.

وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات زادت بـ8.4% إلى 20.09 مليار دولار في يوليو في حين زادت الواردات بـ11.1% إلى 32.48 مليار دولار.

من جانبه قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف شيمشك في بيان نُشر على تويتر سابقا “سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط”.