انخفاض صادرات مصر بنسبة 21% في مايو وارتفاع العجز التجاري

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انخفاض قيمـة الصادرات المصرية بنسبة 20.9% إلى 3.38 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ4.28 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ارتفع العجز التجاري لمصر بنسبة 4.3% في مايو ليسجل 3.57 مليارات دولار، من 3.74 مليارات دولار في الشهر المماثل من عام 2022 وسط ضعف الصادرات.

وأشارت البيانات إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، ومنتجات البترول بنسبة 41.7%، والبترول الخام بنسبة 54.4%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مايو، أهمها الفواكه الطازجة 59.1%، والملابس الجاهزة 6.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة 70.8%، بحسب البيان.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% لتسجل 7.12 مليارات دولار في مايو، مقابل 7.85 مليارات دولار للشهر ذاته من العام السابق.

ودخلت مصر العام الماضي في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.

وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد، كما تعول على نمو صادراتها لدعم ميزان الحساب الجاري وخفض العجز المسجل.