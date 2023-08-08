موديز تخفض تصنيف 10 بنوك وتغير نظرتها المستقبلية لـ11 مصرفا رئيسيا في أمريكا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف 10 بنوك أمريكية جميعها صغيرة أو متوسطة، مع استمرار المخاطر المصرفية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في البلاد.

وذكرت الوكالة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن الاحتمالية قائمة لخفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية كبرى، بسبب قوة الاقتراض على الرغم من أسعار ارتفاع الفائدة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي)، الشهر الماضي أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 0.25%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2001.

وقال الفدرالي في بيان حينها، إنه رفع أسعار الفائدة للمرة الـ11 منذ مارس/ آذار 2022، لتستقر بين 5.25 و5.50%.

وخفضت موديز تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت 6 أخرى قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، وعلى رأسها نيويورك ميلون، ويو إس بانكورب، وستيت ستريت وترويست فاينانشال.

وزادت الوكالة: تظهر نتائج الربع الثاني 2023، ضغوطا متزايدة على الربحية، والسبب في ذلك مخاوف الركود من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، غيرت موديز نظرتها المستقبلية إلى سلبية لـ11 مصرفا رئيسيا داخل الولايات المتحدة، ومن بينها كابيتال ون فاينانشال ومجموعة سيتيزن فاينانشال وفيفث ثيرد بانكورب.

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وشكل ذلك الخفض صدمة للإدارة الأمريكية.