سكان “آبار تاغوت” التونسية يواجهون العطش بعد قطع الكهرباء عن بئر الشرب (فيديو)

رغم أن اسم المنطقة هو “آبار تاغوت”، يعاني سكانها من العطش بعد قطع الكهرباء عن البئر المخصصة للشرب بسبب عدم دفع المبالغ التي تراكمت عبر السنوات الماضية والمستحقة عن تشغيل البئر.

ويقول سكان المنطقة، التي تتبع منطقة العيون في محافظة القصرين وسط غرب البلاد، للجزيرة مباشر إنهم يضطرون للشرب من مياه بئر غير صالحة للشرب، ليرووا عطشهم وعطش حيواناتهم.

وأضافوا أن الكثير منهم أصبح يعاني من أمراض الكلى بسبب شرب المياه الملوثة.

وذكر أحد السكان أنهم يضطرون للقدوم من مسافات بعيدة للحصول على المياه، فيما قال أحد السكان إن البعض يحضر منذ الفجر ليضمن الحصول على كمية كافية من المياه.

وطالب السكان الرئيس قيس سعيّد بتدخل الدولة لسداد المبالغ المتراكمة، لحل أزمة توافر المياه الصالحة للشرب نظرًا لضخامة المبلغ الذي يصعب على سكان المنطقة سداده.

كما طالب السكان بإنشاء مستشفى في المنطقة ومدرسة، إذ لا توجد فيها أي خدمات من قبل الدولة مما يزيد من معاناتهم.