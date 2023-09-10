التضخم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد

تُعَد أسعار المستهلك المسجلة في أغسطس هي الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل

سجَّل معدل التضخم الإجمالي في مصر لشهر أغسطس/آب مستويات قياسية جديدة لم تشهدها البلاد على مدار العقود الماضية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة.

وحسب بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الأحد، صعد معدل التضخم السنوي إلى 39.7% في أغسطس المنقضي، مرتفعًا من 38.2% خلال يوليو/تموز السابق له، وكان قد سجَّل خلال أغسطس من العام الماضي 15.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2% خلال أغسطس.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع #التضخم إلى 39.7% على أساس سنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بنهاية أغسطس الماضي#مزيد pic.twitter.com/gL3YG7J5iR — مزيد – Mazid (@MazidNews) September 10, 2023

وتُعَد أسعار المستهلك المسجَّلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل، حسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

ولا تزال الأسواق المحلية في مصر متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وقفز من متوسط 15.7 جنيهًا أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا، وهو ما انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليًّا.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% في أغسطس 2023 مقابل 15.3% في الشهر نفسه عام 2022 pic.twitter.com/gdqV9ZsH8P — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2023

وسبق أن سجَّل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضًا خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو/حزيران.

ووافق صندوق النقد الدولي في العام الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، التي زادت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقًا لأرقام وزارة التخطيط.

وتُعَد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضًا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقًا لوكالة “موديز”.