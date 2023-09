لمساعدة البلاد بعد الزلزال.. صندوق النقد يتفق مع المغرب على إقراضه 1.3 مليار دولار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الصندوق سيقرض المغرب مبلغ 1.3 مليار دولار، لمساعدة البلاد على مواجهة التغيرات والتبعات الناجمة عن التغير المناخي.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، وهو قرض يتزامن أيضا مع احتمالية تعرُّض المملكة لضغوط مالية ناتجة عن زلزال الحوز، الذي وقع بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت كريستالينا “صندوق النقد الدولي وقّع مع المغرب اتفاقًا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، لمساعدة البلاد على مواجهة التغير المناخي”.

ويحتاج القرض حاليًّا إلى موافقة مجلس المديرين في صندوق النقد الدولي، الذي يُتوقع النظر فيه باجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدولي، التي ستُعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

Together w/ the @WorldBank and the Moroccan government, we are announcing today that our Marrakech Annual Meetings (Oct 9-15) will take place. We have been assured that the city can host the Meetings safely & they would not hamper recovery efforts. [1/2] pic.twitter.com/a2ZielyOjT

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ووزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك أنهم عملوا معًا لإجراء “تقييم دقيق” لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية.

وكان من المقرر أساسًا عقد هذه الاجتماعات في المغرب في 2021، لكنها أرجئت مرتين بسبب وباء كوفيد-19.

وأكد البيان “بناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية على المضي قدمًا في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة”.

We commend the Moroccan authorities who have worked very hard on these Mtgs for several years & now under more challenging conditions than ever. We will come to🇲🇦with all our hearts, eager to make a success of the Mtgs & to highlight 🇲🇦’s resilience. [2/2]https://t.co/SQBh8P3UAY

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 18, 2023