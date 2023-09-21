المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما

هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك معدل الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بواقع 500 نقطة أساس ليصل إلى 30%، فيما يعد أعلى مستوى لمعدل الفائدة في 20 عامًا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك معدل الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال البنك في بيان إنه قرر رفع نسبة الفائدة من أجل “إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار”.

🔴عاجل| البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة

من 25 إلى 30% وهو أعلى مستوى منذ عام 2003

#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/KOSN3MIB7m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2023

وأضاف البيان، الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، أن “التضخم فاق التوقعات في يوليو/تموز وأغسطس/آب”، مضيفًا أن “المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطًا تصاعدية إضافية على التضخم”.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الرسمي، اقترب معدل التضخم من 59% في أغسطس الماضي، وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية “ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة”.

وشدد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار “شفاف يمكن التنبؤ به”، واستخدام الأدوات المتاحة جميعها بما يتماشى مع الهدف الرئيس المتمثل في “استقرار الأسعار”.

وذكر البيان أن “الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار”، مشيرًا إلى أن اللوائح الضريبية “لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف”.

وأضاف أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار”.