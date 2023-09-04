تركيا.. التضخم السنوي يرتفع مسجلا 58.9% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 58.9% في أغسطس/ آب المنصرم، متجاوزا التوقعات ومرتفعا للشهر الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09% على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.4% في الشهر السابق.

ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9% والتضخم الشهري إلى 7.0%، وفي يوليو/ تموز كان الرقم السنوي 47.8%.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانخفضت الليرة قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بـ5.89% على أساس شهري في أغسطس، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الاثنين، بأن أبرز أسباب التضخم هو ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ومن ثم ارتفعت وتيرة الزيادات السنوية.

مكافحة التضخم

وقد علق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، على معدل التضخم في شهر أغسطس، مؤكدًا عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.

وقال شيمشك في تدوينة على منصة تويتر “سنقوم بما يجب، تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل، للسيطرة على التضخم ثم خفضه”، موضحًا أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى مزيد من الصبر.

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede… https://t.co/aag0TfjihE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023

رقم قياسي في الصادرات التركية

من جانب آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، مبينا أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال شهر على الإطلاق.

وأوضح بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6% في أغسطس الماضي.

ولفت الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير/شباط المنصرم.